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Госдеп: Иран хочет обсуждать возможность расширения ядерной сделки, США к этому готовы

Госдеп: Иран хочет обсуждать возможность расширения ядерной сделки, США к этому готовы Иран, насколько понимает американская администрация, хочет обсуждать возможность расширения ядерной сделки с группой "пять плюс один", и Соединенные Штаты готовы к ведению такого рода переговоров.
Другие страны
13 октября 2021 г. 19:42
Госдеп: Иран хочет обсуждать возможность расширения ядерной сделки, США к этому готовы

Иран, насколько понимает американская администрация, хочет обсуждать возможность расширения ядерной сделки с группой "пять плюс один", и Соединенные Штаты готовы к ведению такого рода переговоров.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил на онлайн-семинаре, который был организован вашингтонским Фондом Карнеги, спецпредставитель США по Ирану Роберт Мэлли.

"Если Иран вернется за стол [переговоров], когда бы он ни вернулся на седьмой раунд, и изложит вопросы, которые явно выходят за рамки Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД), а мы слышим именно это, хотя, возможно, ошибаемся, то мы будем готовы вести переговоры об иного рода сделке, сделке, которая бы затрагивала большее число вопросов, нежели СВПД", - заявил сотрудник Госдепартамента США.

"Однако Ирану нужно сделать выбор, - отметил Мэлли. - Он не может сидеть на двух стульях, не может говорить, что США должны дать ему больше, чем [предусматривает] СВПД, а Иран предоставит лишь то, чего требует СВПД, или даже меньше".

Совместный всеобъемлющий план действий был подписан с Ираном в 2015 году в целях урегулирования кризиса вокруг его ядерных разработок группой "пять плюс один" - постоянными членами Совета Безопасности ООН и Германией. Предыдущий президент США Дональд Трамп принял в 2018 году решение о выходе из СВПД. Нынешний глава американской администрации Джо Байден неоднократно сигнализировал о готовности вернуть США в СВПД. Россия, Великобритания, Германия, Китай, США и Франция ведут с Ираном переговоры по восстановлению СВПД в его первоначальном виде с апреля в Вене, к настоящему времени состоялось шесть раундов таких встреч.

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