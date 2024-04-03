Госдеп: ХАМАС использует мирных жителей в Газе в качестве живого щита

Большие потери среди гражданского населения, гуманитарных работников и журналистов в секторе Газа в результате проводимой Израилем операции связаны, в том числе с тактикой радикального движения ХАМАС, которое использует мирное население в качестве живого

Большие потери среди гражданского населения, гуманитарных работников и журналистов в секторе Газа в результате проводимой Израилем операции связаны, в том числе с тактикой радикального движения ХАМАС, которое использует мирное население в качестве живого щита.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, с таким утверждением выступил на брифинге руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер.

"Отчасти это связано с тем, что Израиль действует в невероятно сложных условиях, когда ХАМАС прячется за живыми щитами", - сказал он.

Представитель Госдепартамента утверждал, что члены ХАМАС, в частности, обустраивают свои позиции в жилых домах, мечетях и больницах. При этом он указал, что Израиль должен "сделать все возможное, чтобы предотвратить гибель гражданского населения". Миллера попросили прокомментировать, почему из-за военной операции Израиля в секторе Газе гибнет много мирных палестинцев, а также представителей гуманитарных организаций и журналистов.

Напомним, что ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 200 заложников, включая детей, женщин и стариков.

Израильская сторона в ответ на это объявила о начале операции "Железные мечи", которая продолжается по сей день.