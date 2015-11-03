Вашингтон: группировка ИГИЛ не могла быть причастна к авиакатастрофе А321

Баку. 03 ноября. REPORT.AZ/ Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ - прим. ТАСС) не могла быть причастной к авиакатастрофе российского лайнера в Египте. Такое мнение выразила официальный представитель госдепартамента Элизабет Трюдо.

По ее словам, США "не видят на данный момент никакой связи" случившегося с терактом. Отвечая на вопрос о возможном участии террористов из ИГ в трагедии, Трюдо сказала, что Вашингтон "не видел никаких сообщений, которые могли бы это подтвердить".

Ранее директор национальной разведки США Джеймс Клэппер, выступая на военно-политической конференции в Вашингтоне, сообщил, что у него "пока нет прямых подтверждений теракта" против российского лайнера над Синаем.

Самолет A321 российской авиакомпании "Когалымавиа", выполнявший рейс 9268 Шарм-эш-Шейх - Санкт-Петербург, потерпел катастрофу 31 октября вблизи населенного пункта Эль-Хасна. Всего в самолете было 217 пассажиров и семь членов экипажа. По заявлению властей Египта, никто не выжил. Большинство пассажиров были россиянами. На борту также находились четверо граждан Украины и один белорус, отмечает Report.