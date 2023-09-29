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Госдеп готовится к возможной приостановке работы правительства США

Госдеп готовится к возможной приостановке работы правительства США Госдепартамент готовится к возможной приостановке работы федерального правительства страны (шатдауна) и решает, какую деятельность в этом случае придется временно прекратить.
Другие страны
29 сентября 2023 г. 07:55
Госдеп готовится к возможной приостановке работы правительства США

Госдепартамент готовится к возможной приостановке работы федерального правительства страны (шатдауна) и решает, какую деятельность в этом случае придется временно прекратить.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер на регулярном брифинге для журналистов.

"Мы в течение нескольких дней готовим планы на случай шатдауна. Мы продолжим дорабатывать эти планы в ближайшие дни, чтобы решить, какая деятельность жизненно важна для национальной безопасности и не может быть приостановлена даже в случае шатдауна и какую деятельность, к сожалению, придется приостановить на время шатдауна", - сказал он.

"Вместе с тем у нас остается надежда на то, что Конгресс выполнит свою работу и обеспечит финансирование правительства. Но мы разрабатываем планы на случай, если этого не произойдет", - добавил Миллер.

"Если произойдет шатдаун, то мы сможем продолжить определенную деятельность, а другую нам придется приостановить. Я не могу анонсировать все это", - констатировал представитель американского внешнеполитического ведомства, отвечая на вопрос о том, к каким именно последствиям приведет для Госдепартамента приостановка работы федерального правительства.

Чтобы избежать приостановки работы правительства, Конгресс должен успеть принять инициативу по продлению его финансирования, которую президент-демократ Джо Байден подпишет до полуночи субботы (08:00 воскресенья по бакинскому времени), когда завершится нынешний финансовый год в стране.

Шатдаун может привести к увольнению сотен тысяч госслужащих и прекращению действия множества госпрограмм. Контролирующие Палату представителей Конгресса республиканцы требуют сокращения федеральных расходов, что не готовы поддержать демократы. В обеих палатах законодательного органа готовятся свои инициативы по продлению финансирования правительства. Однако они расходятся по многим вопросам

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Версия на английском языке US State Department preparing for possible gov’t shutdown

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