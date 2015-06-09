Госдеп: Для победы над "Исламским государством" в Ираке потребуется до пяти лет

Баку. 9 июня. REPORT.AZ/ "Для окончательной победы над экстремистской группировкой "Исламское государство" (ИГ) в Ираке и ее изгнания с территории этой страны может потребоваться не менее пяти лет".

Как отмечает Report со ссылкой на ТАСС, соответствующее заявление сделал официальный представитель госдепартамента США Джон Кирби.

Успешное окончание борьбы с ИГ на территории Ирака "займет от трех до пяти лет", сообщил он в интервью телеканалу MSNBC. "Это не произойдет за одну ночь", - отметил представитель внешнеполитического ведомства.

При этом, отвечая на вопрос, является ли нынешняя стратегия США по борьбе с ИГ в Ираке успешной, Кирби признал, что, "возможно, в ней необходимо что-то слегка изменить", не приведя конкретных деталей.