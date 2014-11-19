Госдеп: действия Израиля по сносу домов палестинцев контрпродуктивны

Баку. 19 ноября. REPORT.AZ/ США не изменили свою позицию по вопросу сноса Израилем домов палестинцев, это контрпродуктивный шаг в деле установления мира, заявил во вторник официальный представитель госдепартамента Джефф Ратке.

Ранее во вторник премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху распорядился снести дома двух арабских жителей Иерусалима, убивших во вторник четырех раввинов в городской синагоге. Распоряжение последовало за нападением двух террористов на синагогу в Иерусалиме, отмечает Report со ссылкой на РИА "Новости".

Теракт в синагоге в разгар утренней молитвы унес жизни четырех раввинов — выходцев из США и Великобритании. Нападавшими оказались двое молодых арабов из Восточного Иерусалима. Они погибли в перестрелке с полицией.