Госдеп: действия Израиля по сносу домов палестинцев контрпродуктивны

Ранее во вторник премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху распорядился снести дома двух арабских жителей Иерусалима, убивших во вторник четырех раввинов в городской синагоге. Распоряжение последовало за нападением двух террористов на синагогу в Иерусалиме, отмечает Report со ссылкой на РИА "Новости".
Теракт в синагоге в разгар утренней молитвы унес жизни четырех раввинов — выходцев из США и Великобритании. Нападавшими оказались двое молодых арабов из Восточного Иерусалима. Они погибли в перестрелке с полицией.
News DepartmentАвтор новости
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