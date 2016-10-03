Госчиновники в Саудовской Аравии будут получать зарплату по григорианскому календарю

Баку. 3 октября. REPORT.AZ/ Правительство Саудовской Аравии с октября начнет платить зарплаты госслужащим по григорианскому календарю вместо мусульманского лунного календаря, чтобы увеличить количество рабочих дней и сократить расходы.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, в результате этого решения госслужащие лишатся оплаты примерно за 11 дней в году, поскольку мусульманский лунный календарь, в основе которого лежит период смены фаз Луны, в отличие от принятого во всем мире григорианского состоит не из 365 дней, а из 354 дней.

Решение о выплате зарплат по григорианскому календарю уравняет работников государственного и частного секторов в королевстве.