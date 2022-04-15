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Горсовет Мариуполя: Войска РФ пытаются замести следы своих военных преступлений

Горсовет Мариуполя: Войска РФ пытаются замести следы своих военных преступлений В Мариуполе российские войска начали процесс эксгумации тел, которые до этого были похоронены во дворах жилых домов
Другие страны
15 апреля 2022 г. 11:54
Горсовет Мариуполя: Войска РФ пытаются замести следы своих военных преступлений

В Мариуполе российские войска начали процесс эксгумации тел, которые до этого были похоронены во дворах жилых домов.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом заявили в Мариупольском городском совете.

"Оккупанты запрещают захоронения убитых ими же людей. В каждом дворе поставили своего надзирателя, который не дает возможности мариупольцам придать земли своих умерших родных или знакомых. Зачем проводится эксгумация и куда потом будут направлены тела, неизвестно", - говорится в сообщении.

По данным горсовета, украинская разведка зафиксировала в Мариуполе 13 мобильных крематориев.

"Возможно допустить, что российские войска пытаются всеми способами замести следы своих военных преступлений в нашем городе. Но у них ничего не получится, весь мир уже фиксирует многочисленные преступления российской армии в Мариуполе", - отмечается в сообщении.

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Версия на английском языке Mariupol City Council: Russian troops trying to cover up traces of their war crimes

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