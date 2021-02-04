Город в США раздаст деньги удаленщикам для переезда

Город Натчез раздаст деньги удаленщикам, чтобы они переехали сюда — таким образом местные власти планируют увеличить численность населения

Город Натчез в штате Миссисипи, США раздаст деньги удаленщикам, чтобы они переехали сюда — таким образом местные власти планируют увеличить численность населения.

Как передает Report со ссылкой на Independent, в настоящее время в Натчезе проживает 15 тысяч человек.

Программа Shift South предусматривает материальную помощь в размере до 2,5 тысячи долларов США для переезда в город, а также ежемесячное пособие в 300 долларов в первый год проживания для адаптации на новом месте.

Однако для переезжающих в Натчез есть ряд условий. Они должны иметь работу за пределами штата и находиться на удаленке, купить дом в городе не дешевле 150 тысяч долларов и жить в нем не менее года, а также оформить недвижимость в Натчезе как свое основное место жительства.