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Город в Китае включен в Список всемирного наследия ЮНЕСКО

Город в Китае включен в Список всемирного наследия ЮНЕСКО Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) включила китайский портовый город Цюаньчжоу, расположенный в восточной провинции Фуцзянь, в Список всемирного наследия.
Другие страны
25 июля 2021 г. 20:44
Город в Китае включен в Список всемирного наследия ЮНЕСКО

Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) включила китайский портовый город Цюаньчжоу, расположенный в восточной провинции Фуцзянь, в Список всемирного наследия.

Соответствующее решение, как сообщило в воскресенье агентство "Синьхуа", было принято на проходящей в городе Фучжоу (провинция Фуцзянь) в онлайн-режиме 44-й сессии Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО.

Цюаньчжоу некогда был одним из крупнейших торговых портов, расположенных на историческом Морском Шелковом пути. Особо заметную роль он играл в периоды правления династий Сун (960-1279) и Юань (1271-1368). В общей сложности в заявке на включение в перечень китайской стороной было указано 22 объекта, которые имеют историческую ценность и отражают в совокупности факторы, обеспечившие процветание Цюаньчжоу как торгового порта в период с X по XIV век.

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