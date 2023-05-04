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Город Эль-Пасо в Техасе оккупировали тысячи нелегальных иммигрантов

Город Эль-Пасо в Техасе оккупировали тысячи нелегальных иммигрантов Центр города Эль-Пасо, расположенного в штате Техас, наводнен тысячами нелегальных иммигрантов.
Другие страны
4 мая 2023 г. 07:51
Город Эль-Пасо в Техасе оккупировали тысячи нелегальных иммигрантов

Центр города Эль-Пасо, расположенного в штате Техас, наводнен тысячами нелегальных иммигрантов.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, 11 мая в США прекращается действие веденной при администрации Дональда Трампа законодательной нормы "Раздел 42", позволяющей властям высылать иммигрантов, если они прибыли из регионов, где высок риск заболевания коронавирусом.

Поэтому огромное количество нелегалов, ожидая отмены "Раздела 42" в антисанитарных условиях живет прямо на улицах в центральной части города. Только вблизи церкви Святого Сердца спят под одеялами около 1 700 человек.

Значительная часть иммигрантов, находящаяся в церкви, ждет получения дополнительных иммиграционных или проездных документов от властей. Иммигранты начали собираться в церкви около месяца назад, но массовая концентрация нелегалов возникла только на прошлой неделе. Большинство иммигрантов составляют молодые мужчины из Венесуэлы, однако на улицах также находятся десятки женщин и детей. Некоторые иммигранты, после того, как американские власти уже депортировали их из страны, снова проникают в США, для того, чтобы остаться там навсегда. с целью остаться в стране, после того как ранее американские власти их уже депортировали.

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