Горный паводок смыл туристов в Китае, выясняется число жертв и пропавших без вести

Резкий подъем уровня воды произошел на горной реке в туристическом месте вблизи города Чэнду (провинция Сычуань, Юго-Западный Китай), в результате чего отдыхающих там людей смыло потоком воды. Число погибших и пропавших без вести устанавливается.

Резкий подъем уровня воды произошел на горной реке в туристическом месте вблизи города Чэнду (провинция Сычуань, Юго-Западный Китай), в результате чего отдыхающих там людей смыло потоком воды. Число погибших и пропавших без вести устанавливается.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил информационный портал "Чжунго синьвэньван".

По данным портала, резкий паводок зафиксирован в субботу во второй половине дня на горной речке в районе ландшафтного парка Лунцаогоу вблизи Чэнду. Уровень воды в реке резко поднялся, потоки воды смыли установленные в зоне отдыха несколько палаточных городков и кемпингов.

К месту происшествия направлено восемь отрядов спасателей. Портал также отмечает, что в ближайшие часы в этом районе ожидаются сильные осадки.