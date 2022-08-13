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Горный паводок смыл туристов в Китае, выясняется число жертв и пропавших без вести

Горный паводок смыл туристов в Китае, выясняется число жертв и пропавших без вести Резкий подъем уровня воды произошел на горной реке в туристическом месте вблизи города Чэнду (провинция Сычуань, Юго-Западный Китай), в результате чего отдыхающих там людей смыло потоком воды. Число погибших и пропавших без вести устанавливается.
Другие страны
13 августа 2022 г. 17:19
Горный паводок смыл туристов в Китае, выясняется число жертв и пропавших без вести

Резкий подъем уровня воды произошел на горной реке в туристическом месте вблизи города Чэнду (провинция Сычуань, Юго-Западный Китай), в результате чего отдыхающих там людей смыло потоком воды. Число погибших и пропавших без вести устанавливается.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил информационный портал "Чжунго синьвэньван".

По данным портала, резкий паводок зафиксирован в субботу во второй половине дня на горной речке в районе ландшафтного парка Лунцаогоу вблизи Чэнду. Уровень воды в реке резко поднялся, потоки воды смыли установленные в зоне отдыха несколько палаточных городков и кемпингов.

К месту происшествия направлено восемь отрядов спасателей. Портал также отмечает, что в ближайшие часы в этом районе ожидаются сильные осадки.

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