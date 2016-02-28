Горноспасатели погибли при новом взрыве на шахте в Воркуте

Баку. 28 февраля. REPORT.AZ/ При новом взрыве на шахте «Северная» в Воркуте погибли горноспасатели, которые участвуют в поисковой операции. Об этом сообщил агентству ТАСС источник в оперативном штабе.

По предварительным данным, погибли пятеро спасателей и один работник шахты, также пострадали пять человек, передает РИА «Новости». Об этом рассказал источник в экстренных службах. По его словам, взрыв произошел в 03.35.

Официального подтверждения информации нет.

Ранее источник в региональном управлении МЧС сообщил, что все находящиеся в шахте горняки погибли. В компании «Воркутауголь», которая владеет шахтой, данные не подтвердили.

В момент взрывов на шахте в Воркуте находились 110 человек, 80 человек были выведены на поверхность. Погибшими признаны четыре человека, судьба 26 шахтеров остается неизвестной.