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    Горноспасатели погибли при новом взрыве на шахте в Воркуте

    По предварительным данным, погибли шесть человек: пять горноспасателей и один работник шахты

    Баку. 28 февраля. REPORT.AZ/ При новом взрыве на шахте «Северная» в Воркуте погибли горноспасатели, которые участвуют в поисковой операции. Об этом сообщил агентству ТАСС источник в оперативном штабе.

    По предварительным данным, погибли пятеро спасателей и один работник шахты, также пострадали пять человек, передает РИА «Новости». Об этом рассказал источник в экстренных службах. По его словам, взрыв произошел в 03.35.

    Официального подтверждения информации нет.

    Ранее источник в региональном управлении МЧС сообщил, что все находящиеся в шахте горняки погибли. В компании «Воркутауголь», которая владеет шахтой, данные не подтвердили.

    В момент взрывов на шахте в Воркуте находились 110 человек, 80 человек были выведены на поверхность. Погибшими признаны четыре человека, судьба 26 шахтеров остается неизвестной.

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