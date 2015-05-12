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    Горит крыша крупного торгового центра в Таллине, людей эвакуируют

    Загорелся вентиляционный мотор на крыше здания ТЦ Solaris

    Баку. 12 мая. REPORT.AZ/ Пожар произошел в торговом центре Solaris в Таллине во вторник, людей эвакуируют из здания, cообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

    По данным спасателей, загорелся вентиляционный мотор на крыше здания.

    "Идут спасательные работы и тушение пожара. Люди эвакуируются из всего здания. На место выехали семь пожарных команд, оперативный дежурный и спецтехника", - сообщила пресс-секретарь Пыхьяского спасательного центра Анника Коппель.

    Движение вокруг торгового центра перекрыто полицией.

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