Горит крыша крупного торгового центра в Таллине, людей эвакуируют

Баку. 12 мая. REPORT.AZ/ Пожар произошел в торговом центре Solaris в Таллине во вторник, людей эвакуируют из здания, cообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

По данным спасателей, загорелся вентиляционный мотор на крыше здания.

"Идут спасательные работы и тушение пожара. Люди эвакуируются из всего здания. На место выехали семь пожарных команд, оперативный дежурный и спецтехника", - сообщила пресс-секретарь Пыхьяского спасательного центра Анника Коппель.

Движение вокруг торгового центра перекрыто полицией.