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Гора в Новой Зеландии официально признана человеком

Гора в Новой Зеландии официально признана человеком В Новой Зеландии гора Таранаки, считающаяся предком коренных народов, получила статус юридического лица с правами и обязанностями человека.
Другие страны
30 января 2025 г. 15:44
Гора в Новой Зеландии официально признана человеком

Гору Таранаки Мунга в Новой Зеландии наделили правами человека, предоставив статус юридического лица.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, это третий природный объект страны, получивший подобный статус.

Коренное население маори считали гору своим предком. Ранее они добились присвоения аналогичного статуса реке и участку священной для них земли.

Юридическое признание вступило в силу в четверг и гора получила все права и обязанности человека. Кроме того, впервые новозеландский географический объект будет официально называться только своим именем на языке маори, оставив в прошлом свое прежнее колониальное название — гора Эгмонт. Окружающие вершины и природные объекты также вернутся к своим оригинальным названиям на языке маори.

Права человека, которыми теперь обладает гора, будут использованы для защиты ее здоровья и благополучия, восстановления традиционного использования и охраны дикой природы.

Принятие закона подтверждает исторический факт изъятия горы у коренных жителей региона Таранаки в период колонизации Новой Зеландии. В 1865 году большая часть земель Таранаки, включая гору, была конфискована в наказание за восстание маори против британской короны.

Закон также является частью соглашения о возмещении ущерба коренным народам за вред, причиненный их земле со стороны государства.

Таранаки Мунга — одна из самых симметричных вулканических конусов в мире, возвышающийся над равнинами Таранаки на западном побережье Северного острова. Считается, что это самая посещаемая гора в стране, которая стала популярным туристическим объектом.

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