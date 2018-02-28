Google запретил пользователям в США искать товары со словом "оружие"

Баку. 28 февраля. REPORT.AZ/ Сервис браузера «Google Покупки» запретил пользователям США искать любые продукты с упоминанием слова «оружие» (gun) в названии.

Как передает Report, об этом сообщает Business Insider.

По данным издания, в поиске также пропали слова «водный пистолет», «клеевой пистолет», а также наименование группы музыкальных групп Sex Pistols и Guns N Roses. Информацию о сбое в системе подтвердили в компании Google. Специалисты сообщили, что причиной ошибки стал человеческий фактор, так как в результате поиска было выявлено множество запросов на тему «активаторов спуска» для быстрой стрельбы.

«Мы немедленно удалили эти результаты, поскольку они нарушают нашу политику», — подтвердили в Google.