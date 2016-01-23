 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ​Google выплатит Лондону 185 млн. долларов налогов за 10 лет

    Американская интернет-корпорация и власти Великобритании урегулировали налоговый спор

    Баку. 23 января. REPORT.AZ/ Google выплатит британскому правительству 185 млн. долларов налогов за 10 лет.

    Как передает Report со ссылкой на Wall Street Journal, американская интернет-корпорация и Лондон урегулировали налоговый спор.

    Финальная сумма покроет проценты за неуплату отчислений с 2005 года.

    В дальнейшем Google будет платить налоги, рассчитанные с учётом прибыли от рекламодателей, зарегистрированных в Великобритании. Новая система значительно увеличит сумму выплат корпорации.

    Как сообщали ранее местные СМИ, крупные международные компании долгие годы обманывают власти страны регистрируя доходы, полученные в Соединенном Королевстве, в других государствах. По данным журналистов, из-за несовершенства британской налоговой системы за последние годы Facebook, Apple, Amazon и Ebay и Google сэкономили более 1 млрд. долларов.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi