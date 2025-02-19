Google выплатит Италии $340 млн для урегулирования налогового расследования

Американский технологический гигант Google согласился выплатить $340 млн для урегулирования расследования по делу об уклонении от уплаты налогов в Италии.

Американский технологический гигант Google согласился выплатить $340 млн для урегулирования расследования по делу об уклонении от уплаты налогов в Италии.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Associated Press.

Отметим, что миланская прокуратура начала расследование в отношении Google за неуплату налогов за период с 2015 по 2019 годы. Особое внимание уделялось доходам от продажи рекламы, а также наличию серверов и другой инфраструктуры компании в Италии.

Итальянские прокуроры заявили, что намерены прекратить расследование после достижения соглашения. В своем заявлении Google подтвердил урегулирование и отметил, что этот шаг позволяет разрешить налоговые вопросы “без судебного разбирательства”.

Ранее Google уже выплачивал более $1 млрд французским властям в рамках урегулирования аналогичного спора по обвинениям в налоговом мошенничестве.