​Google просила Белый дом снять антимонопольные обвинения

Баку. 25 марта. REPORT.AZ/ Американская корпорация Google, возможно, обращалась в администрацию президента США для снятия антимонопольных обвинений, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на имеющиеся в распоряжении редакции документы, а также на просмотренные газетой сообщения электронной почты.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, Федеральная комиссия по торговле США (FTC) в 2012 году начала широкомасштабное расследование в отношении Google. Регулятор подозревал корпорацию в злоупотреблении доминирующим положением в сфере интернет-поиска.

Как пишет издание, у руководителей Google в 2012 году был "шквал" встреч с высокопоставленными должностными лицами из Белого дома и FTC. В частности, соучредитель Google Ларри Пейдж (Larry Page) встречался с представителями FTC, а председатель Google Эрик Шмидт (Eric Schmidt) - со старшим советником президента США Барака Обамы Питом Рузом (Pete Rouse) непосредственно в Белом доме.

Представители Google встречались с высокопоставленными чиновниками Белого дома 230 раз с момента вступления Барака Обамы на пост президента, или примерно раз в неделю, пишет издание со ссылкой на данные по посещениям. Так, например, лоббист Google Джоанна Шелтон (Johanna Shelton) провела более 60 встреч в резиденции главы государства.

Детали переговоров неизвестны, но FTC закрыла свое расследование, а Google согласилась внести добровольные изменения в свои бизнес-практики.