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Google сообщил об активизации хакерской деятельности Ирана в связи с выборами в США

Google сообщил об активизации хакерской деятельности Ирана в связи с выборами в США Корпорация Google опубликовала отчет о результатах исследований, из которого следует, что предполагаемая иранская хакерская операция, направленная на президентские выборы в США, продолжается и носит более масштабный характер, чем было известно ранее.
Другие страны
15 августа 2024 г. 07:48
Google сообщил об активизации хакерской деятельности Ирана в связи с выборами в США

Корпорация Google опубликовала отчет о результатах исследований, из которого следует, что предполагаемая иранская хакерская операция, направленная на президентские выборы в США, продолжается и носит более масштабный характер, чем было известно ранее.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал CNN.

"Хакеры продолжают атаковать учетные записи электронной почты нынешних официальных лиц США и людей, связанных с вице-президентом Камалой Харрис, президентом Джо Байденом и бывшим президентом Дональдом Трампом", - пишет CNN.

В своем отчете Google сообщил, что хакерская группа иранского правительства, известная как APT42, в мае и июне атаковала личные учетные записи электронной почты около десятка человек, связанных с Байденом и Трампом, включая действующих правительственных чиновников.

Как отмечает CNN, исследование Google "дополняет существующие свидетельства агрессивных усилий Ирана по сбору разведданных, связанных с президентской кампанией 2024 года".

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