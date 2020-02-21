​Google отказался предоставить данные своих сотрудников

Американская компания Google отказалась предоставить документацию, запрашиваемую комиссией из прокуроров 48 штатов, столичного округа Колумбия и Пуэрто-Рико.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета The Wall Street Journal.

Ранее, как указывает газета, компания уже предъявила данную документацию в рамках другого антимонопольного расследования, проводимого Министерством юстиции США. По данным источников The Wall Street Journal, речь идет об электронных письмах руководителей различных подразделений компании, а также СМС-сообщениях и данных электронной переписки рядовых сотрудников Google. Представители компании настаивают на том, что в данном расследовании, которое возглавляет генпрокурор штата Техас Кен Пакстон, принимают участие сторонние бизнес-консультанты, которые могут предоставить конфиденциальные данные сотрудников Google конкурентам компании.

"К настоящему моменту мы предоставили генпрокурору Техаса более 100 тыс. страниц документов, - приводит газета слова представителя Google. - При этом нас беспокоит нестандартный ход расследования, которое подразумевает необычные договоренности с советниками, сотрудничающими с нашими конкурентами".

Комиссия из прокуроров 48 американских штатов, столичного округа Колумбия и Пуэрто-Рико запустила в сентябре 2019 года антимонопольное расследование в отношении Google.