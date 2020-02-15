Google, Facebook и Amazon обсудили с ВОЗ дезинформацию о коронавирусе

Представители компаний Google, Facebook и Amazon встретились с представителями Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) для обсуждения мер по предотвращению дезинформации о коронавирусе нового типа.

Как передает Report, oб этом сообщает телеканал CNBC.

Встреча состоялась по инициативе ВОЗ в штаб-квартире компании Facebook, говорится в сообщении телеканала.

В рамках обсуждения представитель ВОЗ Энди Паттисон выступил с предложением помощи в проверке информации, публикуемой пользователями социальных сетей.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название Covid-2019.