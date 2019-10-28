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Гонщик "Мерседеса" Хэмилтон выиграл Гран-при Мексики "Формулы-1"

​Гонщик "Мерседеса" Хэмилтон выиграл Гран-при Мексики "Формулы-1"

Британский пилот команды "Мерседес" Льюис Хэмилтон стал победителем Гран-при Мексики - 18-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1".

Как передает Report со ссылкой на иностранные СМИ, второе место занял немецкий гонщик "Феррари" Себастьян Феттель, третьим стал финский пилот "Мерседеса" Валттери Боттас

Для команды "Мерседес", которая по итогам Гран-при Японии досрочно обеспечила себе победу в Кубке конструкторов, эта победа стала 100-й в "Формуле-1". В ходе гонки с дистанции сошли британский гонщик команды "Макларен" Ландо Норриc и финн Кими Райкконен из "Альфа Ромео".

В общем зачете лидирует Хэмилтон, набравший 363 очков. Вторым идет Боттас (289), третье место у пилота "Феррари" Шарля Леклера из Монако (236).

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