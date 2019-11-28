Гонконгские власти осудили принятие в США закона о правах человека в Гонконге

Гонконгские власти выразили глубокое сожаление и осудили подписание президентом США Дональдом Трампом так называемого закона о демократии и правах человека в этом специальном административном районе Китая, охарактеризовав его как "очевидное вмешательство во внутренние дела Гонконга".

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС.

Подобные акты являются "излишними и непозволительными", говорится в распространенном в четверг заявлении правительства Гонконга. "Никакие иностранные правительства и законодательные органы ни в каких формах не должны вмешиваться во внутренние дела Гонконга", - подчеркнул представитель властей. В заявлении отмечается, что нововведение "посылает ложные сигналы протестующим" и отнюдь не будет способствовать улучшению ситуации в этом автономном районе.

Местные власти выразили надежду на то, что Вашингтон продолжит рассматривать статус Гонконга как отдельной таможенной территории. "Любые односторонние изменения экономической и торговой политики США по отношению к Гонконгу окажут негативное воздействие на двусторонние связи, навредят собственным американским интересам", - отмечается в заявлении.