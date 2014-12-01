​Гонконгская полиция во время протестов арестовала 40 человек

Баку. 1 декабря. REPORT.AZ/ Полиция Гонконга применила слезоточивый газ и резиновые дубинки против демонстрантов, которые пытались окружить штаб-квартиру администрации.

Некоторые протестующие стали забрасывать полицейских петардами. В ходе стычек арестованы по меньшей мере 40 человек, передает Report со ссылкой на Росбалт.

Молодежные активисты призывают к эскалации протестов с требованием демократических реформ. Массовые демонстрации продолжаются в Гонконге с сентября.

Активисты недовольны решением властей Китая проводить отбор кандидатов на выборах администрации Гонконга, которые пройдут в 2017 году, и требуют прямых переговоров с Пекином.