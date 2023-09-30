Гонконгская компания закупит 32 лайнера Airbus A320neo стоимостью $4,66 млрд

Крупнейший авиаперевозчик Гонконга Cathay Pacific Airways заключил контракт на поставку 32 лайнеров Airbus A320neo за 36,35 млрд гонконгских долларов (около $4,66 млрд).

Крупнейший авиаперевозчик Гонконга Cathay Pacific Airways заключил контракт на поставку 32 лайнеров Airbus A320neo за 36,35 млрд гонконгских долларов (около $4,66 млрд).

Как передает Report , об этом сообщила гонконгская газета South China Morning Post.

Они должны быть получены к концу 2029 года. Плата за каждый самолет будет разделена на восемь отдельных трансферов.

По данным издания, к настоящему времени Cathay Pacific Airways заключила контракты на поставку в общей сложности 64 лайнеров этой серии, из которых 13 уже переданы авиакомпании. В основном они будут использоваться на рейсах в материковый Китай и страны Азии.

Воздушный флот Cathay Pacific Airways, а также принадлежащего ей лоукостера HK Express и грузовой авиакомпании Air Hong Kong насчитывает 225 самолетов.