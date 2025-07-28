Гонконгская CK Hutchison пригласила инвестора для портов Панамского канала

Гонконгская компания CK Hutchison планирует пригласить крупного инвестора из материкового Китая для портов Панамского канала.

Гонконгская компания CK Hutchison планирует пригласить крупного инвестора из материкового Китая для портов Панамского канала.

Как сообщает Report, об этом пишет издание South China Morning Post.

В воскресенье истек срок эксклюзивных переговоров о продаже портов на сумму почти в 23 млрд долларов между CK Hutchison, которая, в частности, управляет двумя портами на Панамском канале, консорциумом во главе с Terminal Investment Limited, дочерней компанией MSC, и американской управляющей компанией Black Rock.

"Hutchison продолжает вести переговоры с членами консорциума с целью приглашения крупного стратегического инвестора из Китайской Народной Республики в качестве значимого члена консорциума", - пишет издание.

В компании отметили, что для одобрения этого всеми соответствующими органами, "потребуются изменения в составе участников консорциума и структуре сделки".

Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщала, что Китай угрожает заблокировать продажу гонконгской CK Hutchison десятков портов западным компаниям, в том числе двух портов на Панамском канале, если китайская госкомпания Cosco не примет в этом участие. В марте Black Rock и MSC достигли предварительного соглашения о покупке портов на сумму почти в 23 млрд долларов, отмечалось в статье.