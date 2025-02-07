Гонконг подаст жалобу в ВТО на решение США о пошлинах

Гонконг подаст жалобу во Всемирную торговую организацию (ВТО) в ответ на решение США ввести 10-процентные пошлины на импорт их продукции.

Гонконг подаст жалобу во Всемирную торговую организацию (ВТО) в ответ на решение США ввести 10-процентные пошлины на импорт их продукции.

Как передает Report со ссылкой на китайские СМИ, об этом заявило правительство Гонконга в пятницу.

По их словам, меры, объявленные президентом США Дональдом Трампом, грубо противоречат правилам ВТО и игнорируют статус города как отдельной от материкового Китая таможенной территории.

"Правительство Гонконга официально начнет процедуры в соответствии с механизмом разрешения споров ВТО против необоснованных мер США для защиты своих законных прав", - заявил представитель властей.