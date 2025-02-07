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Гонконг подаст жалобу в ВТО на решение США о пошлинах

Гонконг подаст жалобу в ВТО на решение США о пошлинах Гонконг подаст жалобу во Всемирную торговую организацию (ВТО) в ответ на решение США ввести 10-процентные пошлины на импорт их продукции.
Другие страны
7 февраля 2025 г. 13:29
Гонконг подаст жалобу в ВТО на решение США о пошлинах

Гонконг подаст жалобу во Всемирную торговую организацию (ВТО) в ответ на решение США ввести 10-процентные пошлины на импорт их продукции.

Как передает Report со ссылкой на китайские СМИ, об этом заявило правительство Гонконга в пятницу.

По их словам, меры, объявленные президентом США Дональдом Трампом, грубо противоречат правилам ВТО и игнорируют статус города как отдельной от материкового Китая таможенной территории.

"Правительство Гонконга официально начнет процедуры в соответствии с механизмом разрешения споров ВТО против необоснованных мер США для защиты своих законных прав", - заявил представитель властей.

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Версия на английском языке Hong Kong to complain to WTO on US tariff decision
Версия на азербайджанском языке Honkonq ABŞ-nin rüsum qərarından ÜTT-yə şikayət edəcək

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