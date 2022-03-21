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Гонконг планирует ослабить некоторые меры по борьбе с COVID-19

Гонконг планирует ослабить некоторые меры по борьбе с COVID-19 Гонконг планирует ослабить некоторые меры по борьбе с COVID-19 в следующем месяце
Другие страны
21 марта 2022 г. 10:30
Гонконг планирует ослабить некоторые меры по борьбе с COVID-19

Гонконг планирует ослабить некоторые меры по борьбе с COVID-19 в следующем месяце.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, по словам главы администрации Гонконга Кэрри Лам, запрет на полеты из Австралии, Великобритании, Канады, Франции, Индии, Непала, Пакистана, Филиппин и США будет снят с 1 апреля.

"Запрет на полеты больше не является своевременным и уместным.... это вызовет огромные волнения у жителей Гонконга, которые застряли в этих девяти странах, если мы продолжим запрет", - сказала Лам на брифинге для прессы.

При этом, по ее словам, при наличии отрицательного теста на коронавирус, гостиничный карантин для прибывших может быть сокращен с 14 до семи дней.

Также она отметила, что школы возобновят очные занятия с 19 апреля, после пасхальных каникул, в то время как общественные места, включая спортивные объекты, также откроются с 21 апреля.

Отмечается, что эти шаги последовали после негативной реакции представителей бизнеса и жителей, которые видят, как остальной мир переходит к "жизни с вирусом".

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