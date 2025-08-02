Гондурас заявил, что его не затронут новые пошлины США

Гондурас не входит в число стран, на которые распространяются новые импортные пошлины США.

Гондурас не входит в число стран, на которые распространяются новые импортные пошлины США.

Как передает Report, об этом сообщил министр иностранных дел республики Хавьер Бу Сото по итогам переговоров в Вашингтоне.

"В рамках нашего официального визита в Вашингтон мы приветствовали заявление правительства США об исключении Гондураса из новых дополнительных 10-процентных пошлин, сделанное замминистра торговли Уильямом Киммиттом. В ходе встречи мы подробно обсудили вопрос пошлин, двустороннюю торговлю и проект Межокеанской железной дороги", - написал глава гондурасского МИД в Х.

По словам министра, стороны условились продолжать работу над упрощением торговли, снижением тарифов в ключевых секторах экономики, а также обсуждать вопросы безопасности, миграции и экономического развития в рамках двустороннего сотрудничества с администрацией президента США Дональда Трампа.