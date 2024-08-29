Гондурас разорвет договор об экстрадиции с США

Гондурас денонсирует договор об экстрадиции с США из-за вмешательства американцев во внутренние дела страны.

Гондурас денонсирует договор об экстрадиции с США из-за вмешательства американцев во внутренние дела страны.

Как передает Report , об этом на своей странице в Х сообщила президент республики Сиомара Кастро.

"На основании нашей Конституции и международных договоров я дала поручение министру иностранных дел Энрике Рейне денонсировать договор об экстрадиции с США", - говорится в сообщении.

Заявления президента последовали после критики посла США в Тегусигальпе Лауры Догу в отношении встречи военного руководства Гондураса с министром обороны Венесуэлы Владимиром Падрино Лопесом. Встреча главы гондурасского Минобороны Хосе Мануэля Селайи и начальника Генштаба Рузвельта Эрнандеса с венесуэльским коллегой состоялась 20 августа в Каракасе.

Американский дипломат выразила свое недоумение в отношении этой встречи, отметив, что для нее "было неожиданно видеть главу Минобороны и Генштаба, сидящими рядом с наркоторговцем в Венесуэле".