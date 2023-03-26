Гондурас разорвал дипломатические отношения с Тайванем

Правительство Гондураса приняло решение разорвать дипломатические отношения с Тайванем.

Правительство Гондураса приняло решение разорвать дипломатические отношения с Тайванем.

Как передает Report , соответствующее заявление МИД республики опубликовал на своей странице в Twitter.

"Государственный секретарь по иностранным делам и международному сотрудничеству по поручению президента республики уведомил Тайвань о решении разорвать дипломатические отношения между двумя странами", - говорится в заявлении.

В нем поясняется, что Гондурас теперь признает Тайвань неотъемлемой частью Китая.

Отметим, что 23 марта заместитель главы МИД Гондураса Антонио Гарсия сообщил, что его правительство ранее запросило у Тайваня $2 млрд, госпиталь и инвестиции на создание заводов, но Тайбэй не дал положительного ответа.