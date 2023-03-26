О нас

Гондурас разорвал дипломатические отношения с Тайванем

Гондурас разорвал дипломатические отношения с Тайванем Правительство Гондураса приняло решение разорвать дипломатические отношения с Тайванем.
Другие страны
26 марта 2023 г. 08:36
Гондурас разорвал дипломатические отношения с Тайванем

Правительство Гондураса приняло решение разорвать дипломатические отношения с Тайванем.

Как передает Report, соответствующее заявление МИД республики опубликовал на своей странице в Twitter.

"Государственный секретарь по иностранным делам и международному сотрудничеству по поручению президента республики уведомил Тайвань о решении разорвать дипломатические отношения между двумя странами", - говорится в заявлении.

В нем поясняется, что Гондурас теперь признает Тайвань неотъемлемой частью Китая.

Отметим, что 23 марта заместитель главы МИД Гондураса Антонио Гарсия сообщил, что его правительство ранее запросило у Тайваня $2 млрд, госпиталь и инвестиции на создание заводов, но Тайбэй не дал положительного ответа.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Honduras Çinə görə Tayvanla diplomatik əlaqələrini kəsib

Самое читаемое

Айхан Гаджизаде: Армения должна ответить на призыв Общины Западного Азербайджана к диалогу
Айхан Гаджизаде: Армения должна ответить на призыв Общины Западного Азербайджана к диалогу
19 марта 2023 г. 17:48
IT-системы Ferrari подверглись хакерской атаке
IT-системы Ferrari подверглись хакерской атаке
21 марта 2023 г. 05:44
Центр инклюзивного развития и творчества DOST представил концертную программу в Ичеришехер
ФотоЦентр инклюзивного развития и творчества DOST представил концертную программу в Ичеришехер
21 марта 2023 г. 14:30
Четыре человека, в том числе двое детей, погибли при пожаре в новой Москве
Четыре человека, в том числе двое детей, погибли при пожаре в новой Москве
22 марта 2023 г. 02:30
В Турции для участия в парламентских выборах зарегистрирована кандидатура Дарьи Акдемир
В Турции для участия в парламентских выборах зарегистрирована кандидатура Дарьи Акдемир
22 марта 2023 г. 14:59
Более 120 полицейских пострадали в ходе протестов против пенсионной реформы во Франции
Более 120 полицейских пострадали в ходе протестов против пенсионной реформы во Франции
24 марта 2023 г. 01:26
Испания намерена включить вопрос войны в Украине в декларацию Ибероамериканского саммита
Испания намерена включить вопрос войны в Украине в декларацию Ибероамериканского саммита
24 марта 2023 г. 13:52
Посольство США поздравило азербайджанских студенток, принятых в Массачусетский технологический институт
Посольство США поздравило азербайджанских студенток, принятых в Массачусетский технологический институт
24 марта 2023 г. 23:49
Фатих Донмез: Поставки черноморского газа могут начаться до конца апреля
Фатих Донмез: Поставки черноморского газа могут начаться до конца апреля
19 марта 2023 г. 10:17
Правительство Молдовы планирует ввести санкции против 25 граждан России
Правительство Молдовы планирует ввести санкции против 25 граждан России
19 марта 2023 г. 17:32

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi