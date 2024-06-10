Голосование в Совбезе ООН по проекту резолюции США о перемирии в Газе пройдет 10 июня

Голосование в Совете Безопасности ООН по проекту американской резолюции с новым предложением о перемирии между Израилем и радикальным палестинским движением ХАМАС состоится 10 июня после полудня.

Голосование в Совете Безопасности ООН по проекту американской резолюции с новым предложением о перемирии между Израилем и палестинским движением ХАМАС состоится 10 июня после полудня.

Как передает Report, об этом сообщило постоянное представительство Южной Кореи, выполняющей в июне функции председателя Совбеза.

Предложенный США документ состоит из семи пунктов, первым из которых является призыв к ХАМАС принять соглашение, а также "призыв целиком выполнять его положения без каких-либо условий и промедления".

Помимо этого, в проекте резолюции подчеркивается, что если консультации по перемирию затянутся более чем на шесть недель, то "режим прекращения огня будет действовать до тех пор, пока ведутся переговоры". Также документ призывает все страны - члены ООН поддерживать выполнение соглашения и подтверждает приверженность урегулированию конфликта между Израилем и Палестиной на основе мирного сосуществования двух государств.

Как сообщалось ранее, 31 мая президент США Джо Байден огласил условия нового проекта соглашения по мирному урегулированию, которое состоит из трех этапов.