Голосование в СБ ООН по гуманитарной резолюции по Газе перенесли на 21 декабря

Совет Безопасности ООН принял решение перенести на четверг, 21 декабря, голосование по гуманитарной резолюции арабских стран, чтобы согласовать формулировки документа.

Совет Безопасности ООН принял решение перенести на четверг, 21 декабря, голосование по гуманитарной резолюции арабских стран, чтобы согласовать формулировки документа.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил журналистам постоянный представитель Эквадора при ООН Хосе де ла Гаска, чья страна исполняет функции председателя Совбеза в декабре.

"Совет Безопасности согласился продолжить обсуждения сегодня, чтобы у него было больше времени на дипломатию. Председательство назначит голосование на завтрашнее утро", - сказал он.