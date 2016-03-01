Голосование СБ ООН по санкциям против КНДР запланировано на вечер 1 марта

Баку. 1 марта. REPORT.AZ/ Совет Безопасности ООН назначил голосование по санкциям против Северной Кореи на вечер 1 марта. Как передает Report со ссылкой на Reuters, об этом сообщили в американской миссии при ООН.

Голосование по резолюции о расширении санкций в отношении КНДР со стороны международного сообщества должно пройти в 20.00 GMT (то есть в 00.00 по Баку).

Ранее сообщалось, что Сергей Лавров и Джон Керри обсудили меры воздействия на КНДР.

Постпред США Саманта Пауэр подчеркнула, что санкции СБ ООН против КНДР станут самыми жесткими за последние 20 лет.

Очередное обострение отношений Пхеньяна с мировым сообществом стало результатом ядерных испытаний в январе и ракетного запуска в феврале. Против нарушения резолюций Совбеза ООН выступили соседи КНДР в лице Южной Кореи, Китая и России, а также Соединенные Штаты, Австралия, Япония и другие страны.