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Голосование о вотуме недоверия Джонсону может состояться повторно через полгода

Голосование о вотуме недоверия Джонсону может состояться повторно через полгода Голосование о вотуме недоверия премьер-министру Великобритании Борису Джонсону может состояться вновь через полгода, "комитет 1922" хочет изменить правила процедуры.
Другие страны
7 июня 2022 г. 12:18
Голосование о вотуме недоверия Джонсону может состояться повторно через полгода

Голосование о вотуме недоверия премьер-министру Великобритании Борису Джонсону может состояться вновь через полгода, "комитет 1922" хочет изменить правила процедуры.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщает Sky News со ссылкой на члена парламента Великобритании Тобиаса Элвуда.

"Как я понимаю, "комитет 1922" намеренно рассматривает именно это", - сказал Элвуд, отвечая на вопрос о том, может ли комитет изменить правила, чтобы голосование прошло повторно спустя шесть месяцев. На данный момент между двумя такими процедурами должен пройти как минимум год.

"Комитет 1922" - это парламентская группа от Консервативной партии в Палате общин Великобритании, она занимается, в том числе, вопросами вотумов недоверия действующим премьерам, если возникают такие ситуации.

Во вторник Джонсон выдержал вотум недоверия своих сторонников в британском парламенте. Недоверие премьер-министру выразили 148 однопартийцев, при этом 211 консерваторов поддержали Джонсона. Таким образом, он остается на посту премьера Великобритании и главы Консервативной партии. Для одобрения вотума недоверия необходимы голоса как минимум 180 из 359 депутатов правящей Консервативной партии.

Джонсон оказался в центре скандала, когда стало известно о его участии в вечеринках в 2020-2021 годах, в разгар борьбы против COVID-19 в Великобритании. Как выяснилось, британские руководители, участвуя в таких мероприятиях, нарушали ими же введенные в стране ограничительные меры.

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Версия на английском языке Boris Johnson may face another confidence vote in six months

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