Баку. 12 февраля. REPORT.AZ/ Голосование на выборах президента началось в Туркмении.

Как передает Report, об этом сообщила Центральная комиссия по проведению выборов и референдумов (ЦИК).

По информации, в 07:00 местного времени (06:00 по Баку) в республике открылись 2578 избирательных участков. Еще 39 участков откроются при дипмиссиях республики за рубежом.

На пост президента претендуют девять человек, трое из которых впервые в истории современной Туркмении выдвинуты политическими партиями.