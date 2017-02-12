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    Голосование на выборах президента началось в Туркмении

    В республике открылись 2578 избирательных участков

    Баку. 12 февраля. REPORT.AZ/ Голосование на выборах президента началось в Туркмении.

    Как передает Report, об этом сообщила Центральная комиссия по проведению выборов и референдумов (ЦИК).

    По информации, в 07:00 местного времени (06:00 по Баку) в республике открылись 2578 избирательных участков. Еще 39 участков откроются при дипмиссиях республики за рубежом.

    На пост президента претендуют девять человек, трое из которых впервые в истории современной Туркмении выдвинуты политическими партиями. 

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