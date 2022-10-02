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Голосование на всеобщих выборах в Боснии и Герцеговине завершилось

Голосование на всеобщих выборах в Боснии и Герцеговине завершилось Голосование на всеобщих выборах в Боснии и Герцеговине завершилось в 19:00 часов (21:00, бакинское время).
Другие страны
2 октября 2022 г. 21:59
Голосование на всеобщих выборах в Боснии и Герцеговине завершилось

Голосование на всеобщих выборах в Боснии и Герцеговине завершилось в 19:00 часов (21:00, бакинское время).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в воскресенье пресс-служба Центральной избирательной комиссии (ЦИК) республики.

Сообщается, что большинство из 5,9 тыс избирательных участков закрылись, но избирательный процесс продолжается на нескольких участках, где в течение дня прерывалось голосование из-за различных инцидентов, а также на ряде участков, которые открылись с опозданием.

Результаты выборов станут известны после полуночи, а окончательные итоги выборов, согласно законодательству, должны быть подведены к 1 ноября.

Избиратели из двух энтитетов (субъектов федерации) БиГ - Республики Сербской (РС) и Федерации Боснии и Герцеговины (ФБиГ), а также округа Брчко выбирали трех членов Президиума (коллективный глава государства) БиГ, президента и двух вице-президентов РС, 42 депутатов парламента БиГ, 83 депутатов парламента РС и 98 депутатов парламента ФБиГ.

Всего в выборах приняли участие 90 партий, 38 коалиций, 17 независимых кандидатов. Правом голоса обладают более 3,3 млн человек.

Отметим, что наблюдателями на выборах были зарегистрированы свыше 60 тыс человек.

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