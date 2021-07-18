"Голливудского потрошителя" приговорили к смертной казни в США

Серийный маньяк по кличке "голливудский потрошитель" Майкл Гарджуло был приговорен к смертной казни в Соединенных Штатах.

Серийный маньяк по кличке "голливудский потрошитель" Майкл Гарджуло был приговорен к смертной казни в Соединенных Штатах.

Как передает Report, об этом сообщает NBC News .

Мужчина признан виновным в двух убийствах и еще одном покушении. Во время вынесения приговора, судья Верховного суда Лос-Анджелеса назвал преступления убийцы "жестокими и пугающими", а члены семей жертв плакали.

Одной из жертв Майкла Гарджуло была 22-летняя студентка Эшли Эллерин, модель и звезда "Шоу 70-х", с которой в начале 2000-х встречался ее коллега по сериалу Эштон Кутчер. Девушка была жестоко убита - ее зарезали в своем доме 2001 году. Убийцу арестовали только в 2008-м.

Трагедия случилась в ночь вручения премии "Грэмми": после окончания церемонии Кутчер заехал за своей девушкой к ней домой, чтобы забрать ее на вечеринку. Он добрался до Эллерин примерно в десять вечера, но она не открыла дверь.