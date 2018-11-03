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    Голливудский актер Алек Болдуин задержан полицией Нью-Йорка

    Баку. 3 ноября. REPORT.AZ/  Американский актёр Алек Болдуин был задержан полицией Нью-Йорка за драку в районе Манхэттен. Об этом сообщает телеканал NBC со ссылкой на официального представителя городских правоохранителей, передает Report.  

    Актер был задержан за избиение человека на парковке. Как сообщает полиция, предполагаемая ссора произошла в районе Бродвея, в обеденное время. Сейчас Болдуин находится в участке.

    Сообщается, что пострадавший был доставлен в больницу Lenox Hill с жалобами на боль после драки. 

    В последнее время полузабытый актёр стал снова набирать популярность – после того, как он начал пародировать президента Дональда Трампа в Saturday Night Live . Звезда даже получила «Эмми» за это шоу. 

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