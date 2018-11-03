Голливудский актер Алек Болдуин задержан полицией Нью-Йорка

Баку. 3 ноября. REPORT.AZ/ Американский актёр Алек Болдуин был задержан полицией Нью-Йорка за драку в районе Манхэттен. Об этом сообщает телеканал NBC со ссылкой на официального представителя городских правоохранителей, передает Report.

Актер был задержан за избиение человека на парковке. Как сообщает полиция, предполагаемая ссора произошла в районе Бродвея, в обеденное время. Сейчас Болдуин находится в участке.

Сообщается, что пострадавший был доставлен в больницу Lenox Hill с жалобами на боль после драки.

В последнее время полузабытый актёр стал снова набирать популярность – после того, как он начал пародировать президента Дональда Трампа в Saturday Night Live . Звезда даже получила «Эмми» за это шоу.