​Голливуд возобновляет свою работу

Ведущие киностудии в Голливуде вправе возобновить работу, прерванную из-за пандемии коронавируса, 12 июня.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом объявила директор управления общественного здравоохранения округа Лос-Анджелес (штат Калифорния) Барбара Феррер.

"Мы объявляем о внесении изменений в распоряжение, чтобы позволить возобновить работу дополнительным частным предприятиям. Это решение будет обнародовано сегодня и вступит в силу 12 июня", - заявила она.

Как информировала доктор Феррер, решение касается зоопарков, аквапарков, кемпингов, бассейнов, гостиниц, теле- и киносъемочных компаний. Их управляющие обязаны перед открытием привести свои служебные инструкции в соответствие с правилами обеспечения санитарно-эпидемиологической безопасности Лос-Анджелеса. "Для нас это единственный способ избежать нового всплеска случаев заражения, госпитализаций и смерти от коронавируса", - отметила она.

Данное решение позволяет возобновить кинопроизводство Голливуда. Ведущие американские киностудии из-за вспышки коронавируса прекратили все съемки и отложили на более поздние сроки премьеры множества картин и телесериалов.