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    Голландский журналист был убит выстрелом снайпера ИГИЛ

    Он погиб при освещении боевых действий в Сирте

    Баку. 2 октября. REPORT.AZ/ Голландский журналист погиб в воскресенье в ливийском Сирте.

    Как передает Report, об этом сообщило агентство France-Presse.

    По его информации, журналист был убит, освещая боевые столкновения между правительственными силами и силами правительства национального единства.

    "Голландский журналист был убит выстрелом снайпера ИГИЛ в грудь при освещении боевых действий в Сирте", - приводит агентство слова представителя центрального госпиталя в Мисурате.

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