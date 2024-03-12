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Голландский военнослужащий погиб на учениях в Германии

Голландский военнослужащий погиб на учениях в Германии Военнослужащий голландской армии погиб на учениях в Германии.
Другие страны
12 марта 2024 г. 23:08
Голландский военнослужащий погиб на учениях в Германии

Военнослужащий голландской армии погиб на учениях в Германии.

Как передает Report, об этом сообщило Министерство обороны Нидерландов.

По данным ведомства, он "был доставлен в госпиталь, где позже умер". Еще один голландский военный получил легкую травму.

Расследованием инцидента занимается военная полиция Нидерландов. Оба военных служили в 43-й механизированной бригаде, базирующейся под голландским городом Хавелте.

Данные учения являются частью процесса подготовки немецких и голландских военнослужащих для сводного батальона НАТО передового базирования в Литве.

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