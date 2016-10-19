Баку. 19 октября. REPORT.AZ/ Голландский корабль с гуманитарной помощью для Гаити ушел из порта, не став разгружаться.

Как сообщает Report со ссылкой на Euronews, экипаж обвинил местные власти в несоблюдении правил безопасности и норм обслуживания судов: на пристани корабль ждала толпа из нескольких сотен человек, которые намеревались на месте получить помощь. Моряки сочли, что это привело бы как минимум к давке, а то и к драке.

На борту судна находится 35 тонн помощи для пострадавших от урагана «Мэтью» — продуктов, одежды, предметов гигиены.