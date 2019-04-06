​Голландский истребитель во время маневров подстрелил себя

Истребитель F-16 Военно-воздушных сил Нидерландов получил серьезные повреждения во время учений на авиабазе Леуварден, передает Report со ссылкой на РИА "Новости".

По сообщению местных изданий, в ходе маневров, которые проходили 21 января, два истребителя F-16 открыли огонь из пушек, и один из них пострадал от собственного выстрела — был поврежден корпус самолета, а осколки боеприпаса попали в двигатель.

Инцидент обошелся без пострадавших. Пилоту удалось посадить поврежденный самолет на территории военного полигона Влиорса.

Инспекторы ВВС Нидерландов проводят внутреннее расследование.