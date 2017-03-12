Голландская полиция попросила турецкого министра вернуться в Германию

Баку. 12 марта. REPORT.AZ/ Полиция Нидерландов попросила министра по делам семьи и социальной политики Турции Фатму Бетюль Сайян Кайя покинуть страну.

Как передает Report, об этом сообщила Нидерландская телерадиовещательная корпорация (НТК).

"Правоохранительные органы предложили министру вернуться в Германию кратчайшим путем в сопровождении полицейских автомобилей", - отметил телеканал, обратив внимание на то, что блюстители порядка говорили на турецком языке.

В ответ Кайя спросила, может ли она "поговорить пять минут со своим народом", но получила отказ и вернулась в автомобиль.