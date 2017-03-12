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    Голландская полиция попросила турецкого министра вернуться в Германию

    В ответ Фатма Кайя спросила, может ли она поговорить пять минут со своим народом, но получила отказ

    Баку. 12 марта. REPORT.AZ/ Полиция Нидерландов попросила министра по делам семьи и социальной политики Турции Фатму Бетюль Сайян Кайя покинуть страну.

    Как передает Report, об этом сообщила Нидерландская телерадиовещательная корпорация (НТК).

    "Правоохранительные органы предложили министру вернуться в Германию кратчайшим путем в сопровождении полицейских автомобилей", - отметил телеканал, обратив внимание на то, что блюстители порядка говорили на турецком языке.

    В ответ Кайя спросила, может ли она "поговорить пять минут со своим народом", но получила отказ и вернулась в автомобиль.

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