Голландская Boskalis займется спасением двух танкеров в Оманском заливе

© РИА Новости https://report.az/storage/news/598316c7ce0ca47fd32e9710190b311b/469068e2-f2c6-4f3a-a4cc-7b7e1a67bf9b_292.jpg

Голландская компания Boskalis займется спасением обоих танкеров, предположительно подвергшихся нападению в Оманском заливе.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в распространенном пресс-релизе компании.

"Вскоре после инцидентов страховщики обоих судов выбрали компанию SMIT Salvage, являющуюся дочерним предприятием Boskalis, для спасения самих судов и их груза", - отмечается в сообщении.

По данным компании, ситуация на борту судна Front Altair, перевозившего нефтепродукты, продолжает вызывать обеспокоенность. Экипаж смог в целости и сохранности покинуть судно, пожар на борту был потушен в четверг днем. В настоящее время к нему направляется группа специалистов, оснащенная необходимым оборудованием, для проведения спасательной операции на месте.

Ранее президент США Трамп обвинил Иран в атаке на танкеры.