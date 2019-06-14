Голландская Boskalis займется спасением двух танкеров в Оманском заливе

Голландская компания Boskalis займется спасением обоих танкеров, предположительно подвергшихся нападению в Оманском заливе.
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в распространенном пресс-релизе компании.
"Вскоре после инцидентов страховщики обоих судов выбрали компанию SMIT Salvage, являющуюся дочерним предприятием Boskalis, для спасения самих судов и их груза", - отмечается в сообщении.
По данным компании, ситуация на борту судна Front Altair, перевозившего нефтепродукты, продолжает вызывать обеспокоенность. Экипаж смог в целости и сохранности покинуть судно, пожар на борту был потушен в четверг днем. В настоящее время к нему направляется группа специалистов, оснащенная необходимым оборудованием, для проведения спасательной операции на месте.
Ранее президент США Трамп обвинил Иран в атаке на танкеры.
Tural AsadiАвтор новости