О нас
Аудио новости

Годовая инфляция в Великобритании стала рекордной с 1992 года

Годовая инфляция в Великобритании стала рекордной с 1992 года Годовая инфляция в Великобритании по итогам марта ускорилась до 7% с 6,2% месяцем ранее
Другие страны
13 апреля 2022 г. 11:07
Годовая инфляция в Великобритании стала рекордной с 1992 года

Годовая инфляция в Великобритании по итогам марта ускорилась до 7% с 6,2% месяцем ранее, тем самым обновив рекорд с 1992 года.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом свидетельствуют данные Бюро национальной статистики страны (Office for National Statistics, ONS).

За март потребительские цены выросли на 1,1% после роста на 0,8% в феврале.

Аналитики, опрошенные порталом DailyFХ, ожидали ускорения годовой инфляции лишь до 6,7%. В месячном выражении ожидался рост потребительских цен на 0,7%.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Самое важное

Байрамов: Обсуждения с главой МИД Армении прошли конструктивно
Байрамов: Обсуждения с главой МИД Армении прошли конструктивно
13 апреля 2022 г. 10:30
Главнокомандующий: И дальше будем выделять на армейское строительство столько денег, сколько потребуется
Главнокомандующий: И дальше будем выделять на армейское строительство столько денег, сколько потребуется
13 апреля 2022 г. 01:25
Глава государства: Мы никогда не должны забывать армянский вандализм
Глава государства: Мы никогда не должны забывать армянский вандализм
13 апреля 2022 г. 01:16
Ильхам Алиев: Двойные стандарты, несправедливость в отношении нас
Ильхам Алиев: Двойные стандарты, несправедливость в отношении нас
13 апреля 2022 г. 01:10
Президент: Мы отстроим и Карабах, и Зангезур как образцовый регион
Президент: Мы отстроим и Карабах, и Зангезур как образцовый регион
12 апреля 2022 г. 20:00
Ильхам Алиев - автор и архитектор нашей национальной стратегии развития в XXI веке
Ильхам Алиев - автор и архитектор нашей национальной стратегии развития в XXI веке
12 апреля 2022 г. 17:41
Минувшие 4 года стали особым периодом развития в истории Азербайджана
Минувшие 4 года стали особым периодом развития в истории Азербайджана
12 апреля 2022 г. 13:54
Социальная защита семей шехидов и инвалидов войны - приоритет внутренней политики Ильхама Алиева
Социальная защита семей шехидов и инвалидов войны - приоритет внутренней политики Ильхама Алиева
11 апреля 2022 г. 17:48
Утвержден порядок продажи квартир со стороны Минтруда
Утвержден порядок продажи квартир со стороны Минтруда
11 апреля 2022 г. 13:57
МИД: Азербайджан не признает так называемые выборы в Цхинвальском регионе Грузии
МИД: Азербайджан не признает так называемые выборы в Цхинвальском регионе Грузии
11 апреля 2022 г. 09:54

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi