Годовая инфляция в Великобритании стала рекордной с 1992 года

Годовая инфляция в Великобритании по итогам марта ускорилась до 7% с 6,2% месяцем ранее

Годовая инфляция в Великобритании по итогам марта ускорилась до 7% с 6,2% месяцем ранее, тем самым обновив рекорд с 1992 года.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом свидетельствуют данные Бюро национальной статистики страны (Office for National Statistics, ONS).

За март потребительские цены выросли на 1,1% после роста на 0,8% в феврале.

Аналитики, опрошенные порталом DailyFХ, ожидали ускорения годовой инфляции лишь до 6,7%. В месячном выражении ожидался рост потребительских цен на 0,7%.