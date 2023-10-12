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Годовая инфляция в США осталась на уровне 3,7%

Годовая инфляция в США осталась на уровне 3,7% Индекс потребительских цен (CPI) в США по итогам сентября вырос на 3,7% в годовом исчислении.
Другие страны
12 октября 2023 г. 22:40
Годовая инфляция в США осталась на уровне 3,7%

Индекс потребительских цен (CPI) в США по итогам сентября вырос на 3,7% в годовом исчислении.

Как передает Report, это следует из данных Министерства труда страны.

Таким образом, годовая инфляция сохранилась на том же уровне, что и в августе. При этом аналитики, опрошенные Refinitiv, ожидали, что годовая инфляция чуть снизится в сентябре — до 3,6%.

При этом уровень цен по сравнению с августом вырос всего на 0,4%. Темп инфляции снизился — в августе этот показатель составлял 0,6%. Однако, как и в случае с годовым приростом, реальный показатель оказался выше консенсус-прогноза в 0,3%.

Наибольший вклад в рост CPI внесли цены на аренду жилья. Они ответственны за половину месячного роста индекса, отмечается в релизе Минтруда. Вторым по значимости фактором роста индекса цен стало подорожавшее топливо.

Отметим, что годовая продуктовая инфляция оказалась на самом низком уровне с марта 2021 года и впервые с начала 2022 года не превысила общий показатель CPI.

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