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Годовая инфляция в Аргентине достигла самой высокой отметки с 1991 года

Годовая инфляция в Аргентине достигла самой высокой отметки с 1991 года Инфляция в Аргентине по итогам 2022 года составила 94,8%, что стало самым высоким показателем с 1991 года.
Другие страны
13 января 2023 г. 03:12
Годовая инфляция в Аргентине достигла самой высокой отметки с 1991 года

Инфляция в Аргентине по итогам 2022 года составила 94,8%, что стало самым высоким показателем с 1991 года.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, это следует из данных института статистики и переписи республики.

"Общий уровень индекса потребительских цен в декабре 2022 года вырос на 5,1%, накопленный рост за 12 месяцев составил 94,8%", - говорится в докладе.

По данным составителей доклада, больше всего - на 7,2% - в декабре поднялись цены на услуги ресторанов и отелей, за ними следуют алкогольные напитки и табачные изделия (7,1%). Продукты выросли в цене на 4,7%.

Аргентина уже несколько лет входит в число стран с самой высокой инфляцией. По итогам 2021 года инфляция составила 50,9%, за 2020 год - 36,1%, за 2019 год - 53,8%, за 2018 год - 47,6%.

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Версия на азербайджанском языке Argentinada illik inflyasiya 1991-ci ildən bəri ən yüksək səviyyəyə çatıb

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